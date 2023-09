Stand: 12.09.2023 09:30 Uhr Weniger Freeloop för Hunn

Hunn bruukt veel Freeloop, man in Hamborgs Parks warrt se dorför tokünftig weniger Platz kriegen. De Ümweltbehöörd will de Freeloopflachen dor düütlich weniger maken. Wat dat NDR-Hamborg Journaal to weten kregen hett, geiht dat üm de Flachen, de gröön markeert sünd. Dor dörvt blots Deerten mit en Hunnföhrerschien free rümlopen. De Hunn, de schüllt dor nu wedder an de Lien. De Grund: De Lüüd hoolt sik nich an de Vörschriften un dat is meist nich mööglich, dat to kontrolleren.

