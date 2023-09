Stand: 12.09.2023 09:30 Uhr Anwahnerparken bald lockerer?

Hamborgs Verkehrssenater Anjes Tjarks will dat Anwahnerparken lockerer maken. Ünnernehmen, Spoortvereenen oder soziale Inrichten, de schüllt dat lichter hebben un dor parken dörven. Verkehrsensater Tjarks seggt, se weren Deel vun de lokale Stadtsellschopp. Hamborg will sik nu mit Nordrhein-Westfalen tosamen doon un en Initiativ in den Bunnsraat inbringen, üm de Regeln bunnswiet to ännern.

