Stand: 12.09.2023 09:30 Uhr Eerbevern in Marokko

Hüüs, de instört sünd, Trümmer un tweie Straten. Na dat swore Eerbevern in Marokko meld de Behörden immer mehr Dode. In de Twischentiet is de Tahl vun meist 2.900 Oppers bestätigt worrn. Mehr as 2.500 sünd to Schaden kamen. Hölperslüüd söökt hunnerte vun Minschen, de noch vermisst warrt – besünners in de Gebeten, wo se blots swor rankamen doot.

