Hülp för Marokko

Na dat grote Eerbevern will Marokko nu doch Hülp vun anner Staaten annehmen. Veer Länner hefft toseggt, Lüüd to'n Hülpen un Söken na Noordafrika to schicken: Spanien, Grotbritannien, Katar un de Vereenten Arabischen Emiraten. Ok Düütschland staht praat to'n Mithülpen – man Marokko hett noch nich seggt, wat de Hülp bruukt warrt. Bi't Bevern sünd mehr as tweedusend Minschen ümkamen.

