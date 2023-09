Stand: 09.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mann vun Tog överrullt

An’n Dingsdag düsse Week harr en Tog an’t Berliner Door en Mann överrullt. De Reddenslüüd kunnen blots noch den Doot vun den 38-Jöhrigen faststellen. Wat dor achter stecken deit, dat is noch nich kloor. De S-Bahn, bi de dat passeert is, müssen se op fre’e Streek evakueren. De Linien S1, 3 un 21 weern över Stünnen afsparrt. Dusende Pendlers harrn dordör Maleschen, un dat midden in Beroopsverkehr.

