Stand: 09.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborg truert üm Hans-Ulrich Klose

An’n Dünnersdag düsse Week is dat bekannt worrn: Hamborgs fröhere Börgermeister Hans-Ulrich Klose is doot. De SPD-Politiker is mit 86 Johr storven. Börgermeister Peter Tschentscher see, he weer en Regerensböversten, den de Minschen muchen, en goden Bunnspolitiker un en wunnerboren Bottschopper för Hamborg. An’t Raathuus hangt de Flaggen opstünns op Halfmast – un dor liggt en Kondolenzbook ut. Klose harr opletzt in Berlin leevt. Bisett warrn schall he man op den Oolsdörper Karkhoff.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch