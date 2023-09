Stand: 09.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Plaans för de Elvchaussee

Vunwegen den Ümbo vun de Elvchaussee sünd se sik in Hamborg ja nich gröön. An’n Freedag hett de Verkehrsbehöörd künnigt maakt, dat se nochmal wedder an ehr Plaans rangahn is. Vun 2025 af an schall eerstmal de Stremel vun’t Altnoer Raathuus bet hen na den Hohenzollernring ümboot warrn. Se wüllt dor de Arbeiden vun Statenbo, Stroom- un Waterversorgers beter op’nanner afstimmen. Folgens Verkehrssenater Anjes Tjarks köönt se so bet to dreeunhalf Johr Botiet insporen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch