NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag könnt wi uns wedder op Sünnschien satt freien. Bi 29 bet 30 Graad warrt dat nochmal ornlich hitt. An’n Namiddag schull een oppassen vunwegen de Hitten. Opstünns sünd dat 20 Graad an de Bill. Ok morgen süht dat bi 30 bet 31 Graad nich veel anners ut as vundaag.

