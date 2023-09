Jümmer mehr Crack-Konsum in Hamborg

In de Hamborger Drogen-Szene is Crack op'n Vörmarsch. De Hamborger Polizei hett in dat eerste Halfjohr sowat bi en Drüddel mehr Saken mit disse Droge registreert. Herstellt warrt Crack ut Kokain, un dat is billig un maakt bannig gau afhängig. Vele Straaftaten in de Binnenstadt entstaht woll dör Lüüd, de nödig Geld för't Drogen köpen bruukt, schrifft de Senaat op en Anfraag vun de CDU hen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch