Stand: 02.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Na Maanden in’t Kaschott wedder free

Dat Hamborger Lannsgericht hett Maandag düsse Week en Fro freesnackt, wo dat vörher heten dee, se harr en Moord begahn. De 38-Jöhrige seet söven Maand lang unschullig in’t Kaschott. Ehr Baby, wat domals jüst eerst op’e Welt kamen is, dat weer na’t Heim hen kamen. De Fro harrn se den Moord an en Rentner in’n Hamborger Stadtdeel Borgfeld vörsmeten hatt. Man so as sik nu eerst rutstellen dee, weer ehr Alibi aver wohrhaftig waterdicht.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

