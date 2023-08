Stand: 30.08.2023 10:15 Uhr Planten op Dacken

Op Huus-Dacken in Hamborg schüllt mehr Planten un Solar-Anlagen sett warden, üm dat Klima to schütten. Dat is de Plaan vun den Senaat. Man dormit sünd dörchut nich all Lüüd inverstahn. De CDU seggt, dat is as ole Wien in ne’e Släuch. De Linke wohrschugt, dat dat för Minschen, de arm sünd, to dull to Last warrt. Un ok de düütschen Wahnungs-Ünnernehmers fordert, dat so’n ne‘e Plaans för Gebüüd ok betahlbor blieven moet.

