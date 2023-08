Stand: 29.08.2023 09:30 Uhr Streik bi Hagenbeck

Güstern kunn een al en Indruck kriegen – nu geiht he richtig los, de Streik bi’n Deertenpark Hagenbeck. Vun hüüt af an laat de Anstellten jümehr Arbeit ahn Frist liggen. De Warkschop Boen, Agrar un Ümwelt will dörsetten, dat de Geschäftsföhren över en Huustarifverdrag verhannelt. Ok wenn streikt warrt, för Besökers maakt de Deertenpark de Dören liekers apen – dor gifft dat en Noot-Deenstplaan för.

