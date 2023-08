Stand: 28.08.2023 09:30 Uhr Linke will Ümlaag för de Utbilden

Woans künnt Ünnernehmens dorto bröcht warrn, dat se mehr Lehrjungs un -deerns anstellt? De Linke in Hamborg hett nu en Vörslag: Se will en Ümlaag för de Utbilden. Dat heet, dat Ünnernehmens in en Fonds inbetahlen schüllt un ut düssen Fonds schüllt Firmen denn 2.500 Euro per Lehrverdrag utbetahlt kriegen. Dat heet ok: Wokeen nich utbildt, kriggt nix un mutt blots betahlen.

