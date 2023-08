Stand: 28.08.2023 09:30 Uhr Mehr as 50 Schaap doot

In'n Landkreis Stood hett dat woll en Attack vun Wülv geven. Op en Weid in Olendörp-Himmelpoorten sünd nu mehr as föfftig Schaap doot. Vun de Jägers in'n Kreis heet dat, dat op de Weid achtteihn dode Schaap funnen worrn sünd. Man sövenundörtig weren so swoor to Schaden kamen, dat se vun'n Veehdokter dootmaakt worrn sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch