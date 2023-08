Stand: 26.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Polizei schall sik mehr wiesen

De Hamborger CDU verlangt, dat sik de Polizei in’e Stadt mehr wiesen deit. Dat hett de CDU-Frakschoonsböverste Dennis Thering in‘t Sommerinterview mit dat Hamborg Journal un NDR 90,3 nochmal ünnerstreken. In den Tosamenhang smitt Thering den Senaat ok glieks noch wat vör: Sien Menen na to uurdelen maakt de Senaat veel to laat wat wegen dat dat ümmer mehr Gewalt geven deit un dat ümmer mehr inbraken warrt. Bavento is he ok för mehr Video-Överwachen an Steden, wo dat vele Verbrekens geven deit. Un: De CDU-Böverste will mehr Ecken hebben in Hamborg, wo Wapen verbaden sünd.

