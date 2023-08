Stand: 19.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Steden för Hamborger Polizei un Justiz

In Hamborg kriegt Polizei un Justiz 23 Steden bavento. Dat is Dingsdag düsse Week vördag kamen. Dorachter stickt de Attack mit en Mess in’n Januor, bi de in en Regionaltog in Brooksteed twee Minschen dootmaakt worrn sünd. En Mann, de psychisch krank is un in Ünnersökenshaft seten harr, de harr anner Fohrgäst angrepen, foorts na dat he entlaten worrn is. Dör dat Unglück is rutkamen, dat de tostännigen Behöörden in Hamborg un Sleswig-Holsteen nich goot tohooparbeidt harrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch