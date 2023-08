Stand: 19.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Gesett to’t Legaliseren vun Cannabis

Hamborgs SPD-Binnensenater Andy Grote süht dat Legaliseren vun Cannabis krietsch. In anner Länner hebbt se markt, dat dordör düütlich mehr Cannabis bruukt warrt, see he to NDR 90,3. Middeweken düsse Week hett dat Kabinett den Vörslag för dat ne’e Gesett vun SPD-Sundheitsminister Karl Lauterbach beslaten. Dor heet dat, dat jeedeen, de över 18 Johr is, in Tokunft bet to 25 Gramm Cannabis bi sik hebben dörv. Un een dörv bet to dree Planten anboen. De Politik will dorop dal, den Swarthannel de Grundlaag wegtonehmen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch