Düsse Week: Fro un Tankwart mit Benzin övergaten

Dramaatsche Szeen an en Jet-Tanksteed an’n Dünnersdag düsse Week in Langenhoorn: En Mann gütt mit en Kanister Benzin över sien Bifohrersch, de jüst ut’t Auto utstegen is. Un ok över den Mitarbeider vun de Tanksteed, de allens mit ankeken hett un hölpen will. Dorna geiht de Mann heel sinnig betahlen un fohrt mit sien Fro in’t Auto weg. De Polizei hett in heel Noorddüütschland na den Wagen söcht.

