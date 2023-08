Stand: 17.08.2023 09:30 Uhr Striet vunwegen de Honoraren bi Dokters

En ambulanten Operatschoonstermin för dat Kind bi’n Hals-Nesen-Ohren-Dokter: Dat is ok in Hamborg nich licht to, den to kriegen. Siet Maanden hebbt sik Dokters un Krankenkassen vunwegen dat Honoror in de Hoor. En Utweg is nich in Sicht. Ok de Hamborger Sozjalbehöörd hett dat nich schafft, twüschen jüm to vermiddeln. Regelt warrn kann dat Problem mit de Honororen blots för ganz Düütschland.

