Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Bi Bo-Arbeiden Waterrohr kaputtmaakt

Stünnenlang keen Water geev dat för de Lüüd in dree Ohlsdörper Hoochhüüs, nadem dat dor en Waterrohr tweigahn weer. Siet güstern Avend löppt dat Water aver wedder, seggt en Spreker vun Hamburg Wasser. Bi Bo-Arbeiden för de U5 is an de Fuhlsbütteler Straat en grötteret Rohr kaputtmaakt worrn. En Fontään is denn meterhooch lossprütt, un Kellers un Straten stünnen ünner Water.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch