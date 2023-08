Stand: 16.08.2023 09:30 Uhr Unfall in'n U-Bahnhoff

An'n U-Bahnhoff Lohmühlenstraße in St. Georg is en Mann op de Schienen rünnerfullen un is swoor to Schaden kamen. De 60-Johrige harr güstern Avend aver Glück: Dor weern en poor Hoochbahn-Mitarbeiders in de Neegde. De hebbt den neegsten Tog anhollen un den Mann vun de Starkstroom-Schiene in't Gleis wegtrocken. De Füerwehr hett den Mann denn na't Krankenhuus henbröcht.

