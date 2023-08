Stand: 14.08.2023 09:30 Uhr DFB-Pokal: HSV is wieder

Bi’n DFB-Pokal is de HSV een Runn wieder, wenn man ok blots knapp. Bi’n Drüttligisten Root-Witt Essen hebbt se 4 to 3 wunnen. Dat entscheden Door för den HSV is dorbi eerst in de Verlängern fullen. HSV-Vörsitter Jonas Boldt meen achterna: "Dat weer en teemlich holperigen Football mi vele Flusigkeiten."

