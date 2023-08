Stand: 12.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Tierheim nimmt keen Hunnen un Katten op

Siet Middeweken düsse Week nimmt dat Tierheim Süderstraat keen Hunnen un Katten mehr op. De Behöörden söökt nu in’t Ümland na Inrichtens, de korthannig Deerten ut de Stadt opnehmen köönt. Man ok hier sünd de Heimen veel to vull. Na de Sommerferien kunn dat beter warrn. Wat dat Tierheim seggt, warrt denn nich mehr so veel Deerten afgeven un ok wedder mehr vermiddelt. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

