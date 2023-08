Stand: 09.08.2023 09:30 Uhr Amazonas-Drapen in Brasilien

Man seggt, de Amazonas-Regenwoolt is de gröön Lung vun de Welt. De Staaten in Süüdamerika sünd sik nu enig worrn, dat se mehr maken wullen, üm dat grote Hult to schulen. Se hefft sik düsse Week in Brasilien drapen. Rutkamen is, dat se jümmer noch Bööm afmaken dröfft, ok Öl föddern un dat sik all de Staaten dorför sülms Limits setten dröfft. Ümweltorganisatschonen bekrittelt dat as veel to week.

