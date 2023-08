Stand: 05.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Regen, Regen, Regen

Dulle Gewidder, dannig Regen un Straten vull mit Water. Maandag düsse Week hebbt veel Lüüd in Hamborg dacht: So en Regen is eenfach nich mehr normal! Stünnenlang kööm de Watermassen vun baven hendaal. Kellers, Fohrstohlschächt un Deepgaragen löpen vull. Un 200 Füerwehrlüüd sünd stünnenlang bi togangen ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

