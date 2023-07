Stand: 31.07.2023 09:30 Uhr Stütt un Stöhn för Wahnungswirtschop

To wenig Wahnungen, to hoge Hüern. Dor deit sik opstünns nich veel bi dat Boen vun Wahnungen. Üm de Wahnungswirtschop ünner de Arms to griepen, verlangt de Düütsche Bund för Hüerslüüd, dat de Bund en Sondervermögen vun 50 Milliarden Euro inrichten schall. De Verband vun de noorddüütsche Wahnungswirtschop meent: Dat weer ok in Hamborg en gode Idee. In Sleswig-Holsteen warrt de Wahnungsbo al lang mit en Sondervermögen afsekert. Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel will man, dat de Bund allgemeen mehr Geld för dat Boen vun Wahnungen praatstellt.

