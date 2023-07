Stand: 31.07.2023 09:30 Uhr Boarbeiden an de A1

Lüüd, de mit Auto op de A1 ünnerwegens sünd, de mööt sik vun hüüt af an op Maleschen instellen: Twüschen dat Krüüz Oost un de Opfohrt Billsteed schall de Asphalt nee maakt warrn – bet to’n 18. September. Op twee vun de dree Sporen schall een jümmers noch föhren könen, heet dat vun de Autobahn GmbH. In de Nacht un an en poor Wekenennen is denn man blots een Spoor freegeven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch