Stand: 28.07.2023 09:30 Uhr Füer op Autofrachter nich mehr ganz so dull

Dat Füer an Boord vun den havareerten Autofrachter vör de nedderlannsche Küst is lütter worrn. Fachlüüd wüllt vundaag versöken, an Boord vun dat Schipp, de „Fremantle Highway“, to gahn. Betto is dat dorför an Deck to hitt ween. Noch kann dat Füer aver noch mal wedder duller warrn, wohrschaut de Küstenwach. Schull dat Schipp kentern, denn kunn dat en Ümweltkatastrooph geven.

