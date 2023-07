Stand: 28.07.2023 09:30 Uhr Afscheed vun Heide Simonis

Sleswig-Holsteen nimmt vundaag Afscheed vun de vörmalige Ministerpräsidentin Heide Simonis. Se is vör üm un bi twee Weken in’t Öller vun 80 Johr storven. De SPD-Politikersch is 1993 as eerste Fro an böverste Steed vun en düütsche Lannsregeren wählt worrn. To de Truerfier in‘e Petruskark in Kiel warrt woll vele vörmalige un aktive Lüüd ut’e Politik kamen. Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher lööv Simonis as „Politikerin mit kloor Verstand, kloor Wöört un kloor Kant“.

