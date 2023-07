Stand: 27.07.2023 09:30 Uhr Füer an’t Middelmeer

In mehrere Länner an’t Middelmeer, dor blifft de Füerwehr rund üm de Klock ingang vun wegen de Woldbränn. In’t Zentrum vun’t grek’sche Fastland, dor möten se de Minschen ut mehrere Orte in Sekerheit bringen. Wat de Medien seggt, sünd minnstens twee Minschen üm’t Leven kamen. Op de Insel Rhodos hebbt an’Avend mehrere Steden wedder anfungen to brennen.

