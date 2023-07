Stand: 25.07.2023 10:15 Uhr Füer in Harkortstraat

Bi en Füer in de Nee’ Midd Altnaa is hüüt morgen en sößtig Johr ole Fro to Dode kamen. De Brand is bi Klock fief rüm in de Hartkortstraat utbraken, in de veerd Etaaasch vun en Huus för mehr Parteien. Twee Minschen sünd noch bavento an’n Lief to Schaden kamen, se müßten man nich na’t Hospital bröcht warden. Allens tohoop nahmen sünd mehr as twintig Füerwehrlüüd in’n Insatz west, üm dat Füer uttokriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch