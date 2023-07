Stand: 22.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Högere Grundstüer för fre’e Boecken

Hamborg will, dat för Grundstücken, wo nix op stahn deit, tokünftig düütlich mehr wat an Grundstüer anfallt. Wokeen so en fre’e Boeck tohöört, de över Johren henweg eenfach towassen deit, schall nu wat in’e Kass betahlen möten. Dat sä Finanzsenater Andreas Dressel Dingsdag düsse Week, dat dat stimmen dä. De Senaat versprickt sik dorvun, dat so denn de Wahnungsbo in Gang kummt. Se wüllt aver ok, dat Spekulatschonen wat sworer warrt.

