Stand: 22.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Sommerdom is lasgahn

Nich all Hamborger Familjen, de Kinner hebbt, de sünd düssen Sommer ok op Reisen. Wokeen tohuus blieven deit, de kann op den Sommerdom gahn, denn dor is dat güstern - Freedag düsse Week - op dat Hilligengeistfeld mit losgahn. Een ganzen Maand lang staht dor denn üm un bi föfftig Fohrgeschäften un se rekent mit mit mehr as een Million Besökers.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch