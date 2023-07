Stand: 19.07.2023 09:30 Uhr Wo goot is de Bloot-Test op Kreeft?

Wenn een kreeftkrank is, denn mutt dat mööglichst fröh rutfunnen warrn, un de Versekerung HanseMerkur warvt jüst mit en Angebot dorto. Kunnen köönt dor all Johr en Bloot-Test op Kreeft maken laten. Wo goot disse Bloot-Test is, dorto is an't Hamborger UKE en Studie maakt worrn, man de Düütsche Krebsgesellschaft kritiseert, dat de Studie nich wetenschoplich korrekt is. Dat mellt de Bayerische Rundfunk. Dat UKE will dat nochmal nakieken un will so lang nix dorto seggen.

