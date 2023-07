Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Bomb in’t Schanzenveddel

Na alltohoop 13 Stunnen hebbt se de Flegerbomb in’t Schanzenveddel nu unschädlich maakt. Gegen Klock halbi 5 in de Fröh kunn de Polizei endlich seggen, dat is vörbi. 300 Meter üm den Platz, wo se se funnen hebbt in de Bartelsstraat, dörven keen Lüüd ween. In dat Gebeet wahnt bummelig 5-Dusend Minschen. Alleen in de Nootünnerkunft in en School hett dat Rode Krüüz meist 500 Minschen Stütt geven.

