Stand: 18.07.2023 09:30 Uhr Nahollern Hamborg

Wo nahollern leevt Hamborg, so dat ok de Generaschonen, de achterna kaamt noch en schöne Tokunft hebbt? Dat will Ümweltsenater Jens Kerstan vundaag in New York vörstellen, bi de Vereenten Naschonen. De UN harrn acht Johr vöraff Telen dorto nedderschreven. Dörbi güng dat üm Saken as reinet Water, Billen, Gesundheit un minschenwöördige Arbeid. Hamborg harr sien eersten Bericht dorto an Enn vun’n Juni vörstellt un hett so weltwiet de Nääs vörn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch