Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr EU: Migratschonsdeal mit Tunesien

De EU un Tunesien hefft afmaakt, wat gegen Migratschon över't Mittelmeer to maken. Se wüllt verhinnern, dat Minschen so illegal na Europa kaamt. Dat Land in Noordafrika kunn vun de EU bet to 900 Millionen Euro kriegen. Dat Geld schall ünner annern insett warrn, üm Lüüd op See to retten. Un dat schall lichter warrn, Minschen ut de EU na Afrika aftoschuven.

