Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr Lehrferien in Hamborg

Bummelig dreidusend Schölers maakt nu in de Sommerferien bi de Lehrferien mit. In üm un bi eenhunnertsüsstig Scholen gifft dat düssen Extra-Ünnerricht: tomehrst in Düütsch, Engelsch un Mathe. De Lehrferien gifft dat al drei Johr lang. Se schullen en Ungliek för dat ween, wat de Kinners in de Pandemie weniger mitkregen hefft.

