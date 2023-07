Stand: 17.07.2023 09:30 Uhr Kontroll an'n Bahnhoff

De Bunnspolizei hett an't Wekenend en Kontroll an'n Hauptbahnhoff maakt, üm na Wapen to söken. Opgrepen hefft se ünner annern en twintig Johr olen Mann, de gliek en Kuffer vull mit Macheten, Messen un en Biel bi sik harr. In de Summ sünd süsshunnertföffitg Lüüd kontolleert woorn. Dorbi hefft de Schandarms söventeihn Mal wat funnen. Bi fief Jungkeerls sünd Eenhand-Klappmessen funnen worrn. De dröff man so un so nich hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch