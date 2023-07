Stand: 15.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Plaans för den Wohnungsbo in Hamborg

Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher sett nu noch wat mehr op de Sekerheit binnen in’e Stadt. Vör allen Dingen will he, dat noch mehr Polizeilüüd rund üm den Hauptbahnhoff togangen sünd. Dat sä Tschentscher Maandag düsse Week in dat Sommerinterview vun’t Hamborg-Journal un NDR 90,3. Wat den Wahnungsbo angahn deit, de totiets’n beten wat ut’e Puust kummt, dor sett Tschentscher op günstige Krediten vun’e Stadt. Bavento will denn noch de SAGA, de ja de Stadt tohören deit, private Boprojekten opköpen, de op Ies liggen doot. Totiets gifft dat bummelig 25.000 Boverlöven, wo se aver noch nich mit dat Boen anfungen hebbt.

