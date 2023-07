Stand: 15.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Abi-Snitt in Hamborg düt Johr bi 2,31

Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe hett Dingsdag düsse Week eerste Tahlen op’n Disch leggt hatt, wat düt Johr bi dat Abitur in Hamborg bi rutsuert is. Dorna to uurdelen hebbt üm un bi 9.000 Schölerinnen un Schölers bestahn. De Noten-Snitt leeg bi 2,31 un is dormit ’n lütten Tick wat slechter utfullen as verleden Johr. Wegen Corona weer de Schoolbehöörd de Abiturienten ok düt Johr wedder ’n beten wat in’e Mööt kamen. Tokamen Johr schall dat bi‘t Abi denn wedder allens so normal aflopen as ümmer.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

