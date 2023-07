Stand: 14.07.2023 09:30 Uhr Schauspeellüüd in’e USA streikt

Streik in’e Droomfabrik: In Hollywood hebbt de Schauspeellüüd jümehr Arbeit daalleggt. In’e USA warrt nu eerstmal keen ne’e Filmen oder Serien maakt. De Warkschop, de tostännig is, de hett seggt, dat dat Snacken mit de groten Studios nich klappt hett. Un nu warrt siet Middernacht streikt. Dat is för dat Showgeschäft in’e USA noch en Slag in’t Kontor bavento. Denn siet den Maimaand, hebbt dor ok al de Dreihbookautoren jümehr Arbeit daalleggt.

