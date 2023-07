Stand: 13.07.2023 09:30 Uhr Klimaaktivisten an’n Flooghaven

Op den Hamborger Flooghaven dor geiht nix mehr. Siet Klock 6 an’n Morgen löppt dor en Protestakschoon, see de Bunnspolizei. Klimaaktivisten vun de „Letzte Generatschoon“ hebbt sik op dat Rullfeld fastkleevt. Se hebbt dat schafft dor rop to kamen un en Kuddelmuddel in den Bedriev utlööst. Hüüt is de eerste Dag vun de Sommerferien in Hamborg. Ok in Düsseldörp schall dat en Akschoon geven, so en Spreker vun den Flooghaven Hamborg.

