Arger in de Endo-Klinik in Altno

Hett de Endo-Klinik in Altno en Doktersch rutsmeten, wieldat se sik för de Rechten vun de Mitarbeiders insett hett? Dat smitt de Warkschop Marburger Bund dat Krankenhuus vör. En Narkoosdoktersch is op de Steed künnigt worrn. Offizjell heet dat, dat se en 24-Stünnen Deenst knapp en halve Stünn to fröh afbraken hett. Vörher harr de Fro en Streik vun Dokters mit op de Been stellt. De Warkschop meent, de beiden Saken hangt tosamen.

