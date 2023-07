Stand: 13.07.2023 09:30 Uhr Streik in’n Groot- un Butenhannel

De Warkschop Verdi hett to en Warnstreik in den Groot- un Butenhannel in Hamborg opropen, de den ganzen Dag duern schall. Goot 60.000 Lüüd arbeidt hier in de Branch‘. Verdi meent, dat geiht nich vöran bi’t Verhanneln över de Tarifen. De Warkschop verlangt 13 Perzent mehr Geld, de Arbeitgevers beedt 5,1 Perzent an.

