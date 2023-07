Stand: 12.07.2023 10:15 Uhr Philosophentorm is fardig

In poor Daag schüllt wedder Geisteswetenschapplers in den Philosophentorm an de Hamborger Uni intrecken. Dat Opschickbringen is afsloten, twee Johr later, as egens plaant. Dat hett dormit to doon, seggt se, dat dat Gebüüd veel duller kapputt west is, as dacht, un ok doran, dat allens so düer worden is un veel Material vun Tiet to Tiet gor nich to kriegen weer. De Reken öwer allens, wat dat nu nipp un nau kost hett, hebbt se man noch nich, heet dat ut de Wetenschapp-Behöörd.

