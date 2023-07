Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr Latere Afflöög

An'n Flooghaven Hamborg is in de verleden Daag meist jede twete Fleger to laat afhaven. Dat hett dat Datenteam vun'n NDR rutkregen. In'n Snitt mussen de Flooggäst 30 bet 40 Minuten länger töven, bet dat losgüng. Sünnerlich drapen hett dat de Ferienflegers, de poormaal an'n Dag twüschen dat Middelmeer hen- un herflegen doot. Grund dorför weern de Sekerheitskuntrullen. Dor muss een länger töven.

