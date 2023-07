Stand: 11.07.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Planschen weer ok vundaag egens ganz schöön. De Temperaturen kladdert noch op bet to 30 Graad op. – Beten wat Natts vun baven gift dat ganz villicht eerst an’n Avend.

Morgen kann denn doch mal de een oder anner Flaag kamen. Villicht ok mal mit’n lütten Dunnerslag un dat allens bi hööchstens noch 23. Graad.

