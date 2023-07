Stand: 10.07.2023 09:30 Uhr Keen hoge Scheep dörch’n Noord-Oostsee-Kanaal

De Noord-Oostsee-Kanaal, de is vun hüüt af an ümmer maandags bet freedags dagsöver sparrt för hoge Scheep. Grund sünd de Arbeiden an de Kieler Olympiabrüch, de bet to’t Enn vun August anduern schüllt. Nich passeren dörvt Scheep, de höger as 37 Meter sünd. Wat dat Water- un Schippfohrtsamt seggt, sünd jeedeen Dag bet to 6 Scheep bedrapen. In’n November harr en Frachtschipp mit en Kraan Schaden maakt an de Brüch.

