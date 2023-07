Stand: 04.07.2023 09:30 Uhr Kravall in Frankriek

Na de dullen Opstänn in Frankriek is dat in de verleden Nacht wedder teemlich ruhig bleven. Ok düttmal mal weer de Polizei wedder ornlich ingang. Wat de eersten Tahlen seggt, sünd betnu 17 Minschen in Pariser Ümland fastnamen worrn. Präsident Emmanuel Macron hett sik in de Nacht bi de Insatzkräft bedankt. Vundaag will he sik mit mehr as 200 Börgermeisters drapen, vun de Gemeenden, de sünnerlich mit de Krawallen to doon hebbt. Achtergrund is, dat nipp un nau een Week vöraf en 17 Johr olen Jung bi en Kontrull vun en Polizisten dootschoten worrn weer.

